Українські захисники знищили понад 40 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українські захисники знищили 41 окупанта, 3 гаубиці "Мста-Б" та 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
Деталі
За результатами відпрацювання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають:
-
- 41 рашист;
-
- 3 гаубиці "Мста-Б";
-
- 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
-
Остаточні результати дорозвідуються.
Доповнення
При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом.
Нагадаємо
Українські військові завдали ударів по командних пунктах та пунктах управління ворожих військ у південних районах України.