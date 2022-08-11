Українські захисники знищили понад 40 російських окупантів

Деталі

За результатами відпрацювання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають:



41 рашист;



3 гаубиці "Мста-Б";



7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.



Остаточні результати дорозвідуються.

Доповнення

При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом.

Нагадаємо

Українські військові завдали ударів по командних пунктах та пунктах управління ворожих військ у південних районах України.