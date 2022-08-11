Украинские защитники уничтожили более 40 российских оккупантов

Детали

По результатам отработки ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:



41 рашист;



3 гаубицы "Мста-Б";



7 единиц бронированной и автомобильной техники.



Окончательные результаты доразведываются.

Дополнение

При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением.

Напомним

Украинские военные нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск в южных районах Украины.