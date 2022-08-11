Украинские защитники уничтожили более 40 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинские защитники уничтожили 41 оккупанта, 3 гаубицы "Мста-Б" и 7 единиц бронированной и автомобильной техники врага. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
По результатам отработки ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:
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- 41 рашист;
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- 3 гаубицы "Мста-Б";
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- 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
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Окончательные результаты доразведываются.
Дополнение
При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением.
Напомним
Украинские военные нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск в южных районах Украины.