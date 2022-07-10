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ВСУ нанесли не менее 11 новых ракетных ударов по российским целям с помощью HIMARS - Арестович

Киев • УНН

 • 316187 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Вооруженные силы Украины сегодня нанесли не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом написал в своем Facebookсоветник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

«Не менее 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью Химарсов (HIMARS – ред.) животворящих. Поражение целей (склады с боеприпасами, ГСМ) в Мариуполе, Алчевске, Шахтерске, Кировском, Харцызске, Чистякове, Зугрэсе, Придорожном, Иловайске, Шахте Калина и Ленинском районе Донецка», - написал Арестович.

Детали

Он также сообщил подробности удара, нанесенного в Новой Каховке Херсонской области по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО.

«По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых - тяжёлые, часть из которых не выживет. Были срочные эвакогруппы для каких-то VIP-раненых и убитых», - рассказал советник главы ОП.

Напомним

По предварительным данным, в результате утреннего удара ВСУ по российским оккупантам во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области были уничтожены враждебные склады боекомплектов и ПВО.

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