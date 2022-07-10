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ЗСУ завдали не менше 11 нових ракетних ударів по російським цілям за допомогою HIMARS - Арестович

ЗСУ завдали не менше 11 нових ракетних ударів по російським цілям за допомогою HIMARS - Арестович

Київ • УНН

 • 316188 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Збройні сили України сьогодні завдали щонайменше 11 нових ракетних ударів по російським військовим об'єктам за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це написав у своєму Facebook радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

«Щонайменше 11 нових ракетних ударів по російським військовим об'єктам за допомогою Хімарсів (HIMARS – ред.) животворящих. Враження цілей (склади з боєприпасами, ПММ) у Маріуполі, Алчевську, Шахтарську, Кіровському, Харцизьку, Чистякові, Зугресі, Придорожньому, Іловайську, Шахті Калина та Ленінському районі Донецька», - написав Арестович.

Деталі

Він також повідомив про подробиці удару, завданого в Новій Каховці Херсонської області за пунктом управління 49 армії, ППО, та складів з ракетами до ППО.

«За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких – важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакогрупи для якихось VIP-поранених та вбитих», - розповів радник голови ВП.

Нагадаємо

За попередніми даними, внаслідок ранкового удару ЗСУ по російських окупантах у тимчасово захопленій Новій Каховці Херсонської області було знищено ворожі склади боєкомплектів та ППО.

Українські Національні Новини

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