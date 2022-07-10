ЗСУ завдали не менше 11 нових ракетних ударів по російським цілям за допомогою HIMARS - Арестович

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«Щонайменше 11 нових ракетних ударів по російським військовим об'єктам за допомогою Хімарсів (HIMARS – ред.) животворящих. Враження цілей (склади з боєприпасами, ПММ) у Маріуполі, Алчевську, Шахтарську, Кіровському, Харцизьку, Чистякові, Зугресі, Придорожньому, Іловайську, Шахті Калина та Ленінському районі Донецька», - написав Арестович.

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Він також повідомив про подробиці удару, завданого в Новій Каховці Херсонської області за пунктом управління 49 армії, ППО, та складів з ракетами до ППО.

«За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких – важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакогрупи для якихось VIP-поранених та вбитих», - розповів радник голови ВП.

Нагадаємо

За попередніми даними, внаслідок ранкового удару ЗСУ по російських окупантах у тимчасово захопленій Новій Каховці Херсонської області було знищено ворожі склади боєкомплектів та ППО.