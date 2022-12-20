ВСУ осталось 7 километров до Кременной - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинским военнослужащим осталось несколько километров, чтобы продвинуться в Кременную Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.
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“До Кременной осталось семь километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории”, — написал он.
Детали
По словам Гайдая, россияне пытаются делать небольшие контрнаступления, но все они неуспешны. Они пытаются уходить со стороны Дибровы и Стельмаховки. К тому же захватчики постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии деоккупированные села. В частности, Макеевку и Невское.
При этом ВСУ закрепились в направлении Белогоровки. Гайдай добавил, что из-за низкой температуры и примерзшей земли в ближайшее время в Луганской области активизируются боевые действия.
“Большинство оборонительных работ проводится в районе Старобельска, потому что все, что идет по линии фронта, оккупанты подорвали, в частности небольшие мосты, заминировали большие мосты, трассы, все лесополосы полностью перекопаны — они заминированы, или там вырыты своеобразные норы, в которых они прячутся”, — сказал глава региона.
Гайдай отметил, что украинским бойцам сложно проходить все укрепленные участки, поэтому каждый метр в Луганской области дается очень тяжело, но защитники все равно продвигаются вперед.
Он сообщил, что захватчики заминировали территорию Луганской области вручную и дистанционно. Они используют современные пластиковые мины, на которые не реагирует металлоискатель.
Также Гайдай добавил, что российские командиры бросают вперед свои подразделения, даже если впереди минное поле, после чего по ним уже могут идти следующие подразделения.
Дополнение
Жители временно оккупированного Северодонецка Луганской области сообщают, что под видом ремонтных работ россияне грабят их квартиры.