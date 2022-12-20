У Сєвєродонецьку процвітає мародерство: окупанти крадуть системи опалення і особисті речі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Жителі тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомляють, що під виглядом ремонтних робіт росіяни грабують їхні квартири. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Луганську обласну військову адміністрацію.
Цитата
«В одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, зранку пішла по справах, а по обіді виявила вирізані двері. Разом із елементами системи опалення, подекуди зовсім новими, в людей зникають особисті речі. Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю. Обіцяють до кінця лютого встановити сучасні. В деяких будинках, де відбуваються ці диво-ремонти, потребують відновлення дах, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо. Але батареї - найцінніше», - ідеться у повідомленні ОВА у Телеграм.
Деталі
Також в ОВА наголошують, що в лікарні Луганська наразі перебуває понад 1000 поранених бойовиків. На усіх не вистачає медичного персоналу, асистентів хірургів.
«На таку кількість пацієнтів в медзакладах відсутні в достатній кількості медичні препарати та навіть койко-ліжка та постільна білизна. Утім, росіяни готуються приймати наступну партію поранених окупантів», - додають у відомстві.
Доповнення
У Луганській області три лікарні перепрофілювали у військові шпиталі через значні втрати рашистів.
На окупованій території Луганської області кремль встановив прожитковий мінімум на 22% нижчий за прийнятий російською владою.