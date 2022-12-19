Жителі будуть на чверть бідніші за найбіднішого росіянина: окупанти на Луганщині встановили прожитковий мінімум

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"Відповідно до постанови уряду рф наступного року на тимчасово окупованій території Луганщини встановлено регіональний коефіцієнт прожиткового мінімуму 0,78 від федерального. Тобто, жителі так званої "лнр" щонайменше рік будуть на чверть бідніші за найбіднішого росіянина", - ідеться у повідомленні ОВА у Телеграм.

Деталі

Також повідомляється, що важливішою для окупаційної влади за рівень життя населення є насильницька паспортизація. Зокрема, для заміни реєстраційних документів та номерних знаків транспортних засобів жителям псевдореспубліки необхідно пред'явити паспорт громадянина рф або посвідку на проживання в рф. Упродовж року ця реєстрація здійснюється безплатно та навіть без обов’язкового страхування.

Понад те, заміна посвідчень водія на документ російського зразка проводиться без складання іспитів на право керування транспортними засобами та за відсутності медичного огляду водіїв, вказали в ОВА.

Окрім того повідомляється, що окупанти вчергове "готують" Сєвєродонецьк та навколишні міста до проходження холодів. На дворі друга половина грудня, а окупанти заявляють про початок "відновлення величезної кількості об’єктів, щоб люди без проблем увійшли в осінньо-зимовий період". Минула осінь, зима у розпалі – лише почали готуватися до осені.

Доповнення

У лікарнях окупованого Луганська бракує найнеобхіднішого для поранених російських військових, інвалідні візки шукають у місцевих жителів.