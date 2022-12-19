Жители будут на четверть беднее самого бедного россиянина: оккупанты в Луганской области установили прожиточный минимум
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На оккупированной территории Луганской области кремль установил прожиточный минимум на 22% ниже принятого российскими властями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую ОВА.
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"В соответствии с постановлением правительства рф, в следующем году на временно оккупированной территории Луганской области установлен региональный коэффициент прожиточного минимума 0,78 от федерального. То есть, жители так называемой "лнр" по меньшей мере год будут на четверть беднее самого бедного россиянина", - говорится в сообщении ОВА в Телеграм.
Детали
Также сообщается, что важнее для оккупационных властей уровня жизни населения является насильственная паспортизация. В частности, для замены регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств жителям псевдореспублики необходимо предъявить паспорт гражданина рф или вид на жительство в рф. В течение года эта регистрация осуществляется бесплатно и даже без обязательного страхования.
Более того, замена водительских прав на документ российского образца производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и при отсутствии медицинского осмотра водителей, указали в ОВА.
Кроме того, сообщается, что оккупанты в очередной раз "готовят" Северодонецк и окружающие города к прохождению холодов. На дворе вторая половина декабря, а оккупанты заявляют о начале "восстановления огромного количества объектов, чтобы люди без проблем вошли в осенне-зимний период". Прошла осень, зима в разгаре – только начали готовиться к осени.
Дополнение
В больницах оккупированного Луганска не хватает самого необходимого для раненых российских военных, инвалидные коляски ищут у местных жителей.