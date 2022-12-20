В Северодонецке процветает мародерство: оккупанты крадут системы отопления и личные вещи - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Жители временно оккупированного Северодонецка Луганской области сообщают, что под видом ремонтных работ россияне грабят их квартиры. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Луганскую областную военную администрацию.
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«В одном из известных случаев человек, который остался в оккупации, утром пошел по делам, а после обеда обнаружил вырезанную дверь. Вместе с элементами системы отопления, иногда совершенно новыми, у людей исчезают личные вещи. Радиаторы режут вместе с трубами под потолок. Обещают до конца февраля установить современные. В некоторых домах, где происходят эти чудо-ремонты, нуждаются в восстановлении крыш, отсутствуют окна во многих квартирах и т.д. Но батареи – самое ценное», – говорится в сообщении.
Детали
Также в ОВА подчеркивают, что в больнице Луганска находится более 1000 раненых боевиков. На всех не хватает медицинского персонала, помощников хирургов.
«На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве медицинские препараты и даже койко-кровати и постельное белье. Впрочем, россияне готовятся принимать следующую партию раненых оккупантов», - добавляют в ведомстве.
Дополнение
В Луганской области три больницы перепрофилировали в военные госпитали из-за значительных потерь рашистов.
На оккупированной территории Луганской области кремль установил прожиточный минимум на 22% ниже принятого российскими властями.