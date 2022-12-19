Через значні втрати рашистів: на Луганщині три лікарні перепрофілювали у військові шпиталі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Луганській області три лікарні перепрофілювали у військові шпиталі через значні втрати рашистів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 98 800 осіб, 2988 танків та сотень одиниць військової техніки.