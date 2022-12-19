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Из-за значительных потерь рашистов: в Луганской области три больницы перепрофилировали в военные госпитали

Киев • УНН

 • 506823 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Луганской области три больницы перепрофилировали в военные госпитали из-за значительных потерь рашистов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 98 800 человек, 2988 танков и сотен единиц военной техники.

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