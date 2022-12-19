Генштаб: кількість знищених окупантів наближається до 99 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 98 800 осіб, 2988 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 19.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2988 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од,
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- артилерійських систем – 1953 (+5) од,
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- РСЗВ – 410 (+0) од,
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- засобів ППО ‒ 212 (+1) од,
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- літаків – 281 (+0) од,
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- гелікоптерів – 264 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од,
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- спеціальної техніки ‒ 175 (+1).
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Доповнення
За ніч повітряні сили України знищили 30 із 35 дронів “Shahed”.