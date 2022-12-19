Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 99 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 98 800 человек, 2988 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 98 800 (+520) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2988 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 5969 (+6) ед,
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- артиллерийских систем – 1953 (+5) ед,
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- РСЗО – 410 (+0) ед,
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- средств ПВО ‒ 212 (+1) ед,
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- самолетов – 281 (+0) ед,
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- вертолетов – 264 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4592 (+13) ед.,
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- специальной техники – 175 (+1).
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Дополнение
За ночь воздушные силы Украины уничтожили 30 из 35 дронов “Shahed”.