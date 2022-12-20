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ЗСУ залишилося 7 кілометрів до Кремінної - Гайдай

ЗСУ залишилося 7 кілометрів до Кремінної - Гайдай

Київ • УНН

 • 851425 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українським військовослужбовцям залишилося декілька кілометрів, аби просунутися до Кремінної у Луганській області. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН

Цитата

"До Кремінної залишилося сім кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.

Деталі

За словами Гайдая, росіяни намагаються робити невеликі контрнаступи, але всі вони неуспішні. Вони намагаються йти з боку Діброви та Стельмахівки. До того ж загарбники постійно обстрілюють з важкої артилерії деокуповані села, зокрема Макіївку та Невське.

При цьому ЗСУ закріпилися в напрямку Білогорівки. Гайдай зазначив, що через низьку температуру та примерзлу землю найближчим часом в Луганській області активізуються бойові дії.

"Більшість оборонних робіт проводиться в районі Старобільська, тому що все, що йде по лінії фронту, окупанти попідривали, зокрема невеличкі мости, замінували великі мости, траси, всі лісосмуги повністю перекопані - вони заміновані, або там вириті своєрідні нори, в яких вони ховаються", - очільник регіону.

Гайдай зазначив, що українським бійцям складно проходити усі укріплені ділянки. Він повідомив, що загарбники заміновували територію Луганської області вручну та дистанційно. Вони використовують сучасні пластикові міни, на які не реагує металошукач.

Також Гайдай додав, що російські командири кидають вперед свої підрозділи, якщо навіть попереду мінне поле, після чого по них вже можуть йти наступні підрозділи.

Доповнення

Жителі тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомляють, що під виглядом ремонтних робіт росіяни грабують їхні квартири.  

Українські Національні Новини

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