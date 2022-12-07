ВСУ за трое суток уничтожили 5 складов с боеприпасами и базу оккупантов

Детали

Украинские воины отработали по следующим направлениям:

▪️ Токмак и Токмакский район (Запорожская область) – склад с боекомплектом врага и база оккупантов;

▪️ Васильевский район (Запорожская область) – склад с боекомплектом;

▪️ Бердянский район (Запорожская область) – склад с боекомплектом;

▪️ Скадовский район (Херсонская область) – склад с боекомплектом;

▪️ Бахмутский район (Донецкая область) – склад с боекомплектом.

Дополнение

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 92 740.