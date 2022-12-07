ВСУ за трое суток уничтожили 5 складов с боеприпасами и базу оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Военнослужащие Украины в течение трое минувших суток "отминусовали" пять складов с боеприпасами противника и одну базу, передает УНН.
Детали
Украинские воины отработали по следующим направлениям:
▪️ Токмак и Токмакский район (Запорожская область) – склад с боекомплектом врага и база оккупантов;
▪️ Васильевский район (Запорожская область) – склад с боекомплектом;
▪️ Бердянский район (Запорожская область) – склад с боекомплектом;
▪️ Скадовский район (Херсонская область) – склад с боекомплектом;
▪️ Бахмутский район (Донецкая область) – склад с боекомплектом.
Дополнение
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 92 740.