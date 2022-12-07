ЗСУ за три доби знищили 5 складів з боєприпасами та базу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Військовослужбовці України протягом три минулих доби "відмінусували" п'ять складів із боєприпасами противника та одну базу, передає УНН.
Деталі
Українські воїни відпрацювали на таких напрямках:
▪️ Токмак та Токмацький район (Запорізька область) – склад із боєкомплектом та база;
▪️ Василівський район (Запорізька область) – склад із боєкомплектом;
▪️ Бердянський район (Запорізька область) – склад із боєкомплектом;
▪️ Скадовський район (Херсонська область) – склад із боєкомплектом;
▪️ Бахмутський район (Донецька область) – склад із боєкомплектом.
Доповнення
За добу Збройні сили України знищили 540 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 92 740.