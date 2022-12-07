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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50159 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 89713 перегляди

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31 березня, 15:02 • 119617 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 169033 перегляди

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31 березня, 12:29 • 192597 перегляди

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ЗСУ за три доби знищили 5 складів з боєприпасами та базу окупантів

ЗСУ за три доби знищили 5 складів з боєприпасами та базу окупантів

Київ • УНН

 • 656663 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Військовослужбовці України протягом три минулих доби "відмінусували" п'ять складів із боєприпасами противника та одну базу, передає УНН.

Деталі

Українські воїни відпрацювали на таких напрямках:

▪️ Токмак та Токмацький район (Запорізька область) – склад із боєкомплектом та база;

▪️ Василівський район (Запорізька область) – склад із боєкомплектом;

▪️ Бердянський район (Запорізька область) – склад із боєкомплектом;

▪️ Скадовський район (Херсонська область) – склад із боєкомплектом;

▪️ Бахмутський район (Донецька область) – склад із боєкомплектом.

Доповнення

За добу Збройні сили України знищили 540 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 92 740.

Українські Національні Новини

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