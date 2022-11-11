ВСУ за предыдущие сутки наблюдали наступление оккупантов в районе 14 населенных пунктов Украины - Генштаб

Детали

Начались 261 сутки российского военного вторжения в Украину.

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было уволено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

Цитата

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледарь, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Маринка и Павловка Донецкой области", — говорится в возведении.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил об увольнении еще 41 населенного пункта в Херсонской области.