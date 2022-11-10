Залужний: Сили оборони на Херсонському напрямку за добу взяли під контроль 12 населених пунктів

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"Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв. км", - написав Залужний.

Нагадаємо

На Херсонському напрямку з жовтня українські війська просунулися до 36,5 км вглиб оборони противника, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Однак, наразі у Генштабі не можуть підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.