Залужный: Силы обороны на Херсонском направлении за сутки взяли под контроль 12 населенных пунктов

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"Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории. На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв. км”, – написал Залужный.

Напомним

На Херсонском направлении с октября украинские войска продвинулись до 36,5 км вглубь обороны противника, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Однако пока в Генштабе не могут подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.