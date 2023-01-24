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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52

Киев • УНН

 • 14899951 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52 на восточном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52

Цитата

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожено три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним 

Зенитные ракетные войска уничтожили 6 воздушных целей на восточном направлении, среди которых два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52.

Украинские Национальные Новости

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