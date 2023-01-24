ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52

Цитата



"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожено три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним

Зенитные ракетные войска уничтожили 6 воздушных целей на восточном направлении, среди которых два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52.