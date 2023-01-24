ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52 на східному напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
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"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Зенітні ракетні війська знищили 6 повітряних цілей на східному напрямку, серед яких два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.