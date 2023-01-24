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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 14110 перегляди

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ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52

Київ • УНН

 • 14899951 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52 на східному напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52

Цитата

"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Зенітні ракетні війська знищили 6 повітряних цілей на східному напрямку, серед яких два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.

Українські Національні Новини

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