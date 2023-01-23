Повітряні Сили на сході “приземлили” два ворожі Су-25 та вертоліт Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні зенітні ракетні війська знищили 6 повітряних цілей на східному напрямку, серед яких два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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«23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
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