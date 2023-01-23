Воздушные Силы на востоке "приземлили" два вражеских Су-25 и вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня зенитные ракетные войска уничтожили 6 воздушных целей на восточном направлении, среди которых два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
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«23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», – говорится в сообщении.
Напомним
Силы обороны Украины поразили гражданский катер, который оккупанты присвоили, при попытке ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.