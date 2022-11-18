ВСУ за четыре дня уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу рашистов

Детали

По одному составу БК защитники Украины уничтожили под Луганском и в Старобешевском районе Донецкой области. Еще один враждебный объект был поражен в Джанкое в Крыму.

В Запорожской области оккупанты потеряли состав БК в Васильевском районе, склад в Бердянском районе, склад возле Токмака и еще один склад в Мелитопольском районе

В Херсонской области было уничтожено сразу три состава БК в Каховском районе, один под Херсоном, а также состав БК и базу в Скадовском районе

Напомним

Оперативное командование "Юг" сообщило, что герои Украины на юге уничтожили вражескую радиолокационную станцию ​​в районе Новой Каховки.