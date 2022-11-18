ВСУ за четыре дня уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram сообщил, что военнослужащие ВСУ на юге и востоке Украины уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу российской армии, пишет УНН.
Детали
По одному составу БК защитники Украины уничтожили под Луганском и в Старобешевском районе Донецкой области. Еще один враждебный объект был поражен в Джанкое в Крыму.
В Запорожской области оккупанты потеряли состав БК в Васильевском районе, склад в Бердянском районе, склад возле Токмака и еще один склад в Мелитопольском районе
В Херсонской области было уничтожено сразу три состава БК в Каховском районе, один под Херсоном, а также состав БК и базу в Скадовском районе
Напомним
Оперативное командование "Юг" сообщило, что герои Украины на юге уничтожили вражескую радиолокационную станцию в районе Новой Каховки.