ЗСУ на півдні знищили ворожу радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки, — ОК "Південь"

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"Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування", — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що у Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

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На деокупованих територіях Херсонської області знайшли та знешкодили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.