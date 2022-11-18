ВСУ на юге уничтожили вражескую радиолокационную станцию в районе Новой Каховки, - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что герои Украины на юге уничтожили вражескую радиолокационную станцию в районе Новой Каховки, пишет УНН.
Цитата
"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в разведке", — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что в Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".
Напомним
На деоккупированных территориях Херсонской области нашли и обезвредили более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов.