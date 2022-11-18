ВСУ на юге уничтожили вражескую радиолокационную станцию в районе Новой Каховки, - ОК "Юг"

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"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в разведке", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".

Напомним

На деоккупированных территориях Херсонской области нашли и обезвредили более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов.