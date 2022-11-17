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На Херсонщині знешкодили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів - МВС

На Херсонщині знешкодили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів - МВС

Київ • УНН

 • 291611 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. На деокупованих територіях Херсонської області знайшли та знешкодили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила речниця МВС України Альона Матвєєва під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Піротехнічними підрозділами ДСНС і вибухотехнічними службами Нацполіції було обстежено понад 50 га землі, оглянуто понад 80 км лінії електропередач, а також обстежено понад 200 км автошляхів і 19 км газопроводу. Загалом було знайдено і знешкоджено понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів", - сказала вона.

Деталі

За словами речниці, перед виходом з Херсону російські військові не тільки підривали мостові переправи, а й докладали максимальних зусиль, щоб критична інфраструктура регіону, зокрема енергозабезпечення і газове постачання, не працювала. 

Вона зазначила, що наразі на території Херсонської області проводять стабілізаційні заходи - огляд територій та розмінування.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі в Україні залишаються замінованими понад 170 тисяч квадратних кілометрів території.

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