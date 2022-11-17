На Херсонщині знешкодили понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів - МВС

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"Піротехнічними підрозділами ДСНС і вибухотехнічними службами Нацполіції було обстежено понад 50 га землі, оглянуто понад 80 км лінії електропередач, а також обстежено понад 200 км автошляхів і 19 км газопроводу. Загалом було знайдено і знешкоджено понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів", - сказала вона.

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За словами речниці, перед виходом з Херсону російські військові не тільки підривали мостові переправи, а й докладали максимальних зусиль, щоб критична інфраструктура регіону, зокрема енергозабезпечення і газове постачання, не працювала.

Вона зазначила, що наразі на території Херсонської області проводять стабілізаційні заходи - огляд територій та розмінування.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі в Україні залишаються замінованими понад 170 тисяч квадратних кілометрів території.