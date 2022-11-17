В Херсонской области обезвредили более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов - МВД

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"Пиротехническими подразделениями ГСЧС и взрывотехническими службами Нацполиции было обследовано более 50 га земли, осмотрено более 80 км линии электропередач, а также обследовано свыше 200 км автодорог и 19 км газопровода. В общей сложности было найдено и обезврежено более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов" , – сказала она.

Детали

По словам спикера, перед выходом из Херсона российские военные не только взрывали мостовые переправы, но и прилагали максимальные усилия, чтобы критическая инфраструктура региона, в частности энергообеспечение и газовые поставки, не работала.

Она отметила, что сейчас на территории Херсонской области проводят стабилизационные мероприятия – осмотр территорий и разминирование.

Напомним

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в настоящее время в Украине остаются заминированными более 170 тысяч квадратных километров территории.