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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 44285 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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ЗСУ за чотири доби знищили 11 складів з боєкомплектом і одну базу рашистів

ЗСУ за чотири доби знищили 11 складів з боєкомплектом і одну базу рашистів

Київ • УНН

 • 270123 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram повідомив, що військовослужбовці ЗСУ на півдні та сході України знищили 11 складів з боєкомплектом і одну базу російської армії, пише УНН.

Деталі

По одному складу БК захисники України знищили під Луганськом та у Старобешівському районі Донецької області. Ще один ворожий об'єкт був уражений у Джанкої в Криму

У Запорізькій області окупанти втратили склад БК у Василівському районі, склад у Бердянському районі, склад біля Токмака та ще один склад у Мелітопольському районі

На Херсонщині було знищено одразу три склади БК у Каховському районі, один під Херсоном, а також склад БК та базу у Скадовському районі

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що герої України на півдні знищили ворожу радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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