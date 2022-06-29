ВСУ взяли на вооружение новую технику: ее разработали в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Вооруженные силы Украины взяли на вооружение новейший образец техники подвижных пунктов управления, который разработали в Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Новейший образец техники подвижных пунктов управления – машина штабная со штабным прицепом МШ-ПШ со съемными модулями принята на вооружение Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, производство машин штабных со штабным прицепом (МШ-ПШ) со съемными модулями осуществляет отечественное предприятие.
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США готовы предоставить Украине американские системы, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.