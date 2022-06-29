ЗСУ взяли на озброєння нову техніку: її розробили в Україні

Цитата

"Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями прийнято на озброєння Збройних сил України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, виробництво машин штабних з причепом штабним (МШ-ПШ) зі знімними модулями здійснює вітчизняне підприємство.

Доповнення

США готові надати Україні американські системи, однак для цього необхідно вивести із зони бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.