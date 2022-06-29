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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43731 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ взяли на озброєння нову техніку: її розробили в Україні

ЗСУ взяли на озброєння нову техніку: її розробили в Україні

Київ • УНН

 • 178819 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Збройні сили України взяли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління, який розробили в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями прийнято на озброєння Збройних сил України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, виробництво машин штабних з причепом штабним (МШ-ПШ) зі знімними модулями здійснює вітчизняне підприємство.

Доповнення

США готові надати Україні американські системи, однак для цього необхідно вивести із зони бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.

Українські Національні Новини

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