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ВСУ отразили вражеский штурм в направлениях Дементиевки, Ивановки и Долины – Генштаб

ВСУ отразили вражеский штурм в направлениях Дементиевки, Ивановки и Долины – Генштаб

Киев • УНН

 • 98404 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинские военные отразили вражеский штурм в направлениях Дементиевки, Ивановки и Долины. ВСУ также метким огнем свели на нет попытки штурма в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники», - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что штурмовые действия по направлениям Ивановки и Долины украинские защитники успешно отбили и отбросили оккупантов назад.

«Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели насмарку. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил», – отмечается в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщил о ситуации по другим направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник принимает меры по усилению контрразведывательного режима в приграничных районах Курской области. Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфино и Покровка Сумской области. Также, в Сумской области, вел воздушную разведку БпЛА вблизи Заруцкого, Шалыгиного и Старикового.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании недопущения продвижения наших войск.

Российские оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Явирское, Коробочкино и Перемога. Нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, и других. Нанес авиаудару вблизи Мазановки.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выимка, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опросное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Шумы, Торек, Майорск и Зайцево. Нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью. Также нанес авиационные удары неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Князовка, Осокоровка, Добрянка, Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Зоря, Посад-Покровское, Степная Долина, Украинка, Прибужское, Новая Заря, Лиманы и Лупарево. Также враг вел воздушную разведку БПЛА.

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