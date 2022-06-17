ВСУ отбили штурм оккупантов двух населенных пунктах в Луганской области – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинские военные успешно отразили штурм оккупантов в районе населенных пунктов Сиротиного и Метелкиного (Луганская область). Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В районах Сиротиного и Метелкиного украинские воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.
Также на Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.
Между тем, на Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.
Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
На Словянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Словянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.
Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха.
Дополнение
Украинские военные вынудили врага отойти из населенного пункта Дмитровка (Изюмский район).