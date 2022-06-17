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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ відбили штурм окупантів двох населених пунктах на Луганщині – Генштаб

ЗСУ відбили штурм окупантів двох населених пунктах на Луганщині – Генштаб

Київ • УНН

 • 99811 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські військові успішно відбили штурм окупантів в районі населених пунктів Сиротиного та Метьолкіного (Луганська область). Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

В районах Сиротиного та Метьолкіного українські воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

Також на Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

Тим часом, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

Доповнення

Українські військові змусили ворога відійти з населеного пункту Дмитрівка ( Ізюмський район).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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