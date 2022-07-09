ВСУ отбили штурм оккупантов на Углегорскую ТЭС

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"Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отвергли на прежние позиции", - говорится в сообщении.

Напомним

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григорьевки, Верхнекамянского и Краматорского. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.