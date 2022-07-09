ЗСУ відбили штурм окупантів на Вуглегірську ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські військові відкинули ворога на попередні позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.