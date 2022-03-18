ВСУ выборюют Рубежное и Попасную у захватчиков - Гайдай

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"ВСУ выборюют Рубежное и Попасную у захватчиков. Бои продолжаются. Города украинские", - написал Гайдай.

"Бои продолжаются по все линии, которую выстроили наши защитники. Есть определенные попытки сделать прорывы в Рубежном и Попасной. Могу сказать, что даже удалось зайти в город Рубежное. Но все, что они там говорят, те орки, что они контролируют полностью весь город - это ложь, это не так. Более того, как говорят "утро вечера мудренее", увидим, что будет через пару дней, и не только там, но и еще на некоторых направлениях", - добавил председатель ОГА в обращении.

Детали

Также Гайдай сообщил, что обстреливаются врагом Северодонецк, Кременная, Горское, Лисичанск.

"Завтра надеемся на "гумкоридор" для доставки гуманитарки в громады. Помогаем друг другу. Лавров иди в направлении "российского корабля", - отметил он.

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Несмотря на крайне тяжелую ситуацию - обстрелы не утихают, местные власти смогли вывезти эвакуационными автобусами 50 человек и ввезти гуманитарную помощь в Рубежном.