Бої за Рубіжне тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Бої за Рубіжне Луганської області тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
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"Бої за Рубіжне тривають. Місто буде з українським прапором. Не дивлячись на вкрай важку ситуацію - обстріли не вщухають, місцева влада змогла вивезти евакуаційними автобусами 50 людей та завезти гуманітарну допомогу: хліб, харчі, воду", - вказав Гайдай, додавши фото і вказавши, що ці світлини - правдиве підтвердження того, що місто українське.
Деталі
Автобусом сьогодні вдалося вивезти з Рубіжного 50 жителів, ще декілька виїхали на автівках, повідомив деталі голова ОДА.
Крім того, у Південний мікрорайон міста завезено 1 тонну їжі, а також воду. Звертатися необхідно до будинку культури.
"Наразі ми домовляємось про гуманітарний коридор, щоб евакуювати якомога більше людей та привезти їжу і медикаменти тим, хто залишиться. Попередньо, ми готові зробити це завтра в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - вказав він.
Доповнення
На 18 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів.