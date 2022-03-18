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Бої за Рубіжне тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей - голова ОДА

Бої за Рубіжне тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей - голова ОДА

Київ • УНН

 • 231982 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Бої за Рубіжне Луганської області тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Бої за Рубіжне тривають. Місто буде з українським прапором. Не дивлячись на вкрай важку ситуацію - обстріли не вщухають, місцева влада змогла вивезти евакуаційними автобусами 50 людей та завезти гуманітарну допомогу: хліб, харчі, воду", - вказав Гайдай, додавши фото і вказавши, що ці світлини - правдиве підтвердження того, що місто українське.

Деталі

Автобусом сьогодні вдалося вивезти з Рубіжного 50 жителів, ще декілька виїхали на автівках, повідомив деталі голова ОДА.

Крім того, у Південний мікрорайон міста завезено 1 тонну їжі, а також воду. Звертатися необхідно до будинку культури.

"Наразі ми домовляємось про гуманітарний коридор, щоб евакуювати якомога більше людей та привезти їжу і медикаменти тим, хто залишиться. Попередньо, ми готові зробити це завтра в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - вказав він.

Доповнення

На 18 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Українські Національні Новини

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