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Бои за Рубежное продолжаются, из города удалось эвакуировать более 50 человек - глава ОГА

Киев • УНН

 • 231981 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Бои за Рубежное Луганской области продолжаются, из города удалось эвакуировать более 50 человек. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Бои за Рубежное продолжаются. Город будет с украинским флагом. Не смотря на крайне тяжелую ситуацию - обстрелы не утихают, местная власть смогла вывезти эвакуационными автобусами 50 человек и завезти гуманитарную помощь: хлеб, еду, воду", - указал Гайдай, добавив фото и указав, что эти фотографии - истинное подтверждение того, что город украинский.

Детали

Автобусом сегодня удалось вывезти из Рубежного 50 жителей, еще несколько выехали на автомобилях, сообщил детали председатель ОГА.

Кроме того, в Южный микрорайон города завезено 1 тонну пищи, а также воду. Обращаться необходимо в дом культуры.

"Сейчас мы договариваемся о гуманитарном коридоре, чтобы эвакуировать как можно больше людей и привезти еду и медикаменты тем, кто останется. Предварительно, мы готовы сделать это завтра в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной. Следите за следующими сообщениями", - указал он.

Дополнение

На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Украинские Национальные Новости

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