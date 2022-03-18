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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6111 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Віце-прем’єрка Верещук розповіла про погоджені гуманітарні коридори на сьогодні 18 березня

Віце-прем’єрка Верещук розповіла про погоджені гуманітарні коридори на сьогодні 18 березня

Київ • УНН

 • 109347 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про сьогоднішні погоджені гуманітарні коридори, повідомляє УНН.

Деталі

Усього погоджено 9 коридорів.

Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

Із Запоріжжя сьогодні о 9 ранку виїхала колона з 20 автобусів маріупольців, яким вдалося вирватися з міста. Їх будуть перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим же, хто йде пішки, буде організована допомога в місті Мангуш.

Сумська область: з міста Суми до міста Полтави через Тростянець, Лебедин, Конотоп, селище Краснопілля та Велика Писарівка.

Харківська область: планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклія та Ізюм.

"Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей", - повідомила Верещук.

Українські Національні Новини

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