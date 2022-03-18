Віце-прем’єрка Верещук розповіла про погоджені гуманітарні коридори на сьогодні 18 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу доповіла про сьогоднішні погоджені гуманітарні коридори, повідомляє УНН.
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Усього погоджено 9 коридорів.
Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.
Із Запоріжжя сьогодні о 9 ранку виїхала колона з 20 автобусів маріупольців, яким вдалося вирватися з міста. Їх будуть перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим же, хто йде пішки, буде організована допомога в місті Мангуш.
Сумська область: з міста Суми до міста Полтави через Тростянець, Лебедин, Конотоп, селище Краснопілля та Велика Писарівка.
Харківська область: планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклія та Ізюм.
"Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей", - повідомила Верещук.