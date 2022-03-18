Вице-премьер Верещук рассказала о согласованных гуманитарных коридорах на сегодня 18 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга доложила о сегодняшних согласованных гуманитарных коридорах, сообщает УНН.
Детали
Всего согласовано 9 коридоров.
Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье.
Из Запорожья сегодня в 9 утра выехала колонна из 20 автобусов мариупольцев, которым удалось вырваться из города. Их будут перевозить из Бердянска в Запорожье. Тем же, кто идет пешком, будет организована помощь в городе Мангуш.
Сумская область: из города Сумы в город Полтаву через Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселок Краснополье и Великая Писаревка.
Харьковская область: планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
"Прорабатываем на завтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей", - сообщила Верещук.