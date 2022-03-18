Вице-премьер Верещук рассказала о согласованных гуманитарных коридорах на сегодня 18 марта

Детали

Всего согласовано 9 коридоров.

Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье.

Из Запорожья сегодня в 9 утра выехала колонна из 20 автобусов мариупольцев, которым удалось вырваться из города. Их будут перевозить из Бердянска в Запорожье. Тем же, кто идет пешком, будет организована помощь в городе Мангуш.

Сумская область: из города Сумы в город Полтаву через Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселок Краснополье и Великая Писаревка.

Харьковская область: планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

"Прорабатываем на завтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей", - сообщила Верещук.