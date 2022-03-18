ЗСУ виборюють Рубіжне та Попасну в загарбників - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Збройні сили України виборюють Рубіжне та Попасну на Луганщині в загарбників. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
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"ЗСУ виборюють Рубіжне та Попасну в загарбників. Бої тривають. Міста Українські", - написав Гайдай.
"Бої тривають по всі лінії, яку вибудували наші захисники. Є певні намагання зробити прориви у Рубжіному і Попасній. Можу сказати, що навіть вдалося зайти у місто Рубіжне. Але все, що вони там говорять, ті орки, що вони контролюють повністю все місто - це брехня, це не так. Більш того, як то кажуть "утро вечера мудренее", побачимо, що буде за пару днів, і не тільки там, а й ще на деяких напрямках", - додав голова ОДА у зверненні.
Деталі
Також Гайдай повідомив, що ворогом обстрілюються Сєвєродонецьк, Кремінна, Гірське, Лисичанськ.
"Завтра сподіваємося на "гумкоридор" для доставки гуманітарки в громади. Допомагаємо один одному. Лавров іди в напрямку "расійського корабля", - зазначив він.
Доповнення
Не дивлячись на вкрай важку ситуацію - обстріли не вщухають, місцева влада змогла вивезти евакуаційними автобусами 50 людей та завезти гуманітарну допомогу у Рубіжному.