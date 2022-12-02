ВСУ поразили пункты скопления живой силы врага в Запорожской области: более 100 россиян ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинские защитники поразили пункты сосредоточения оккупантов в Запорожье. Генеральный Штаб в вечерней сводке подтвердил потери оккупантов, передает УНН.
Детали
В частности, подтверждено огневое поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.
Также в город Горловка Донецкой области, в результате боевых действий на Бахмутском направлении, в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов.
Дополнение
На Запорожском направлении Силы спецопераций Украины уничтожили враждебный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ).