ЗСУ уразили пункти скупчення живої сили ворога на Запоріжжі: понад 100 росіян поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українські захисники уразили пункти зосередження окупантів на Запоріжжі. Генеральний Штаб у вечірньому зведенні підтвердив втрати окупантів, передає УНН.
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Зокрема, підтверджено вогневе ураження 1 грудня району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.
Також в місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.
Доповнення
На Запорізькому напрямку Сили спецоперацій України знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ).