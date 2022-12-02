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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50073 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЗСУ уразили пункти скупчення живої сили ворога на Запоріжжі: понад 100 росіян поранено

ЗСУ уразили пункти скупчення живої сили ворога на Запоріжжі: понад 100 росіян поранено

Київ • УНН

 • 880672 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українські захисники уразили пункти зосередження окупантів на Запоріжжі. Генеральний Штаб у вечірньому зведенні підтвердив втрати окупантів, передає УНН.

Деталі

Зокрема, підтверджено вогневе ураження 1 грудня району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.

Також в місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.

Доповнення

На Запорізькому напрямку Сили спецоперацій України знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українські Національні Новини

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