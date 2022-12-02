ЗСУ уразили пункти скупчення живої сили ворога на Запоріжжі: понад 100 росіян поранено

Деталі

Зокрема, підтверджено вогневе ураження 1 грудня району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.

Також в місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.

Доповнення

На Запорізькому напрямку Сили спецоперацій України знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ).