ВСУ стабильно развивают успех на Сватовско-Креминском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. У украинских военных есть успех на Сватовско-Креминском направлении и они его стабильно развивают. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.
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“У нас на Сватовско-Креминском направлении у Вооруженных сил Украины есть успех и они его стабильно развивают”, — рассказал Гайдай.
Кроме того, он отметил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение.
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Гайдай сообщал ранее, что в Луганской области оккупационные войска заминировали абсолютно всё. Поэтому ВСУ продвигается медленно, а каждый успех даётся сложно.