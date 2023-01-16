ВСУ стабильно развивают успех на Сватовско-Креминском направлении

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“У нас на Сватовско-Креминском направлении у Вооруженных сил Украины есть успех и они его стабильно развивают”, — рассказал Гайдай.

Кроме того, он отметил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение.

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Гайдай сообщал ранее, что в Луганской области оккупационные войска заминировали абсолютно всё. Поэтому ВСУ продвигается медленно, а каждый успех даётся сложно.