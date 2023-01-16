ЗСУ стабільно розвивають успіх на Сватівсько-Кремінському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В українських військових є успіх на Сватівсько-Кремінському напрямку й вони його стабільно розвивають. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
“В нас на Сватівсько-Кремінському напрямку в Збройних сил України є успіх й вони його стабільно розвивають”, — розповів Гайдай.
Окрім того, він зазначив, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження.
Доповнення
Гайдай повідомляв раніше, що у Луганській області окупаційні війська замінували абсолютно все. Тому ЗСУ просувається повільно, а кожен успіх дається складно.