ЗСУ стабільно розвивають успіх на Сватівсько-Кремінському напрямку

Цитата

“В нас на Сватівсько-Кремінському напрямку в Збройних сил України є успіх й вони його стабільно розвивають”, — розповів Гайдай.

Окрім того, він зазначив, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження.

Доповнення

Гайдай повідомляв раніше, що у Луганській області окупаційні війська замінували абсолютно все. Тому ЗСУ просувається повільно, а кожен успіх дається складно.