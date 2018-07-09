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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 68202 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129893 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137012 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172936 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154428 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141888 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118369 просмотра

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ВСУ вооружат новым противотанковым гранатометом "Ланцея"

ВСУ вооружат новым противотанковым гранатометом "Ланцея"

Киев  •  УНН

 • 67162 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. С конца апреля до начала июля на одном из полигонов в Днепропетровской области состоялись испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета “Ланцея”. Об этом сообщил Украинский милитарный портал со ссылкой на Facebook директора компании-производителя ООО “Рубин-2017” Людмилы Васильевой, передает УНН.

“"Ланцея“ (латиницей lancea — древнеримское копье) является копией советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 ”Спис“, который был принят на вооружение в 1963 году”, — говорится в сообщении.

Во время испытания гранатомета “Ланцея” присутствовала комиссия из офицеров Минобороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета. Отмечается, что испытания прошли успешно.

Отметим, что СПГ-9 “Спис” имеет несколько модификаций:

  • Десантный гранатомет СПГ-9Д (индекс ГРАУ — 6 Г7)
  • Модернизированный гранатомет СПГ-9М (индекс ГРАУ — 6 Г13)
  • Модернизированный десантный гранатомет СПГ-9ДМ (индекс ГРАУ — 6 Г14)
  • Модификации с ночным прицелом ПГН-9 (индекс ГРАУ — 1 ПН52) — СПГ-9Н, СПГ-9ДН, СПГ-9МН и СПГ-9ДМН.

Примечательно, что СПГ-9 “Спис” предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

СПГ-9 находится на вооружении ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, где активно используется с начала противодействия российской агрессии на Донбассе.

Напомним, ВСУ начали испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса “Мисливець”.

Украинские Национальные Новости

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