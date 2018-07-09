ВСУ вооружат новым противотанковым гранатометом "Ланцея"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. С конца апреля до начала июля на одном из полигонов в Днепропетровской области состоялись испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета “Ланцея”. Об этом сообщил Украинский милитарный портал со ссылкой на Facebook директора компании-производителя ООО “Рубин-2017” Людмилы Васильевой, передает УНН.
“"Ланцея“ (латиницей lancea — древнеримское копье) является копией советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 ”Спис“, который был принят на вооружение в 1963 году”, — говорится в сообщении.
Во время испытания гранатомета “Ланцея” присутствовала комиссия из офицеров Минобороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета. Отмечается, что испытания прошли успешно.
Отметим, что СПГ-9 “Спис” имеет несколько модификаций:
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- Десантный гранатомет СПГ-9Д (индекс ГРАУ — 6 Г7)
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- Модернизированный гранатомет СПГ-9М (индекс ГРАУ — 6 Г13)
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- Модернизированный десантный гранатомет СПГ-9ДМ (индекс ГРАУ — 6 Г14)
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- Модификации с ночным прицелом ПГН-9 (индекс ГРАУ — 1 ПН52) — СПГ-9Н, СПГ-9ДН, СПГ-9МН и СПГ-9ДМН.
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Примечательно, что СПГ-9 “Спис” предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника.
СПГ-9 находится на вооружении ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, где активно используется с начала противодействия российской агрессии на Донбассе.
Напомним, ВСУ начали испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса “Мисливець”.