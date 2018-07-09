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ЗСУ озброять новим протитанковим гранатометом "Ланцея"

ЗСУ озброять новим протитанковим гранатометом "Ланцея"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. З кінця квітня до початку липня на одному з полігонів у Дніпропетровській області відбулись випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомету “Ланцея”. Про це повідомив Український мілітарний портал з посиланням на Facebook директора компанії-виробника ТОВ “Рубін-2017” Людмили Васильєвої, передає УНН.

“„Ланцея“ (латиницею lancea — давньоримський спис) є копією радянського станкового протитанкового гранатомету СПГ-9 „Спис“, що був прийнятий на озброєння в 1963 році”, — йдеться у повідомленні.

Під час випробування гранатомету “Ланцея” була присутня комісія з офіцерів Міноборони України, наукових співробітників та розробників гранатомету. Відзначається, що випробування пройшли успішно.

Зазначимо, що СПГ-9 “Спис” має низку модифікацій:

  • Десантний гранатомет СПГ-9Д (індекс ГРАУ — 6 Г7)
  • Модернізований гранатомет СПГ-9М (індекс ГРАУ — 6 Г13)
  • Модернізований десантний гранатомет СПГ-9ДМ (індекс ГРАУ — 6 Г14)
  • Модифікації з нічним прицілом ПГН-9 (індекс ГРАУ — 1 ПН52) — СПГ-9Н, СПГ-9ДН, ЗПГ-9МН і СПГ-9ДМН.

Примітно, що СПГ-9 “Спис” призначений для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника.

СПГ-9 знаходиться на озброєнні ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, де активно використовується з початку протидії російській агресії на Донбасі. 

Нагадаємо, ЗСУ почали випробування роботизованого наглядово-вогневого комплексу “Мисливець”.

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