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ВСУ получили бронированные эвакуационные машины канадского производства

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Благодаря пожертвованиям на платформе UNITED24 на фронт отправили две бронированные эвакуационные машины канадского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

ВСУ получили бронированные эвакуационные машины канадского производства

Детали

Федоров рассказал, что канадские авто имеют броню, которая соответствует стандартам НАТО — защищает от боеприпасов кинетического действия, артиллерийских осколков, самодельных взрывных устройств.

Авто может проехать даже на спущенном колесе от 50 до 150 км, чтобы как можно быстрее эвакуировать раненых в ближайшее медучреждение. Всего благодаря донорам UNITED24 со всего мира закуплено 13 забронированных машин.

Добавим

UNITED24 — фандрейзинговая платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. За 16 месяцев работы работы благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 млн долларов.

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