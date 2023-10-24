ВСУ получили бронированные эвакуационные машины канадского производства

Детали

Федоров рассказал, что канадские авто имеют броню, которая соответствует стандартам НАТО — защищает от боеприпасов кинетического действия, артиллерийских осколков, самодельных взрывных устройств.

Авто может проехать даже на спущенном колесе от 50 до 150 км, чтобы как можно быстрее эвакуировать раненых в ближайшее медучреждение. Всего благодаря донорам UNITED24 со всего мира закуплено 13 забронированных машин.

Добавим

UNITED24 — фандрейзинговая платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. За 16 месяцев работы работы благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 млн долларов.

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