ЗСУ отримали броньовані евакуаційні машини канадського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Завдяки пожертвам на платформі UNITED24 на фронт відправили дві броньовані евакуаційні машини канадського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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Федоров розповів, що канадські авто мають броню, яка відповідає стандартам НАТО — захищає від боєприпасів кінетичної дії, артилерійських осколків, саморобних вибухових пристроїв.
Авто може проїхати навіть на спущеному колесі від 50 до 150 км, щоб якнайшвидше евакуювати поранених до найближчого медзакладу. Загалом завдяки донорам UNITED24 з усього світу закуплено 13 заброньованих машин.
Додамо
UNITED24 — фандрейзингова платформа для збору пожертв на підтримку України. За 16 місяців роботи роботи завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 470 млн доларів.
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